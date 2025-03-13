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دبي الصحية تتصدر جهود التبرع بالأعضاء في الدولة

دبي الصحية تتصدر جهود التبرع بالأعضاء في الدولة
14 مارس 2025 02:38

دبي (الاتحاد)
تصدرت دبي الصحية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، جهود التبرع بالأعضاء على مستوى الدولة، من خلال دعمها المستمر للبرنامج الوطني «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وقد أسهمت هذه الجهود في إجراء أكثر من 200 عملية زراعة أعضاء بدعم نبيل من 65 عائلة اتخذت قرار التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الذين يعانون مرض الفشل العضوي.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة التعاون المستمر مع هيئة الصحة بدبي والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث يتم تنظيم عمليات التبرع وتنسيقها بما يضمن أعلى مستويات الجودة والرعاية للمرضى، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتواصل «دبي الصحية»، كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة، دعم مستهدفات البرنامج الوطني «حياة»، من خلال مرافقها المتنوعة التي تشمل المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة الجليلة. 
وتحرص على تعزيز المبادرات التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى، من خلال نشر ثقافة التبرع بالأعضاء، كما تهدف أيضاً إلى التأكد من حصول المصابين بالفشل العضوي على فرصة أكبر لعيش حياة أفضل.
ونجح مستشفى راشد التابع لدبي الصحية في تسهيل أكثر من 200 عملية زراعة أعضاء ناجحة مما ساهم في تحسين حياة المرضى داخل الدولة وخارجها.

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وقالت الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية: «يسعدنا أن نشهد تضافر الجهود والعمل المخلص الذي تقوم به فرقنا الطبية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء. بفضل الدعم المتواصل من قبل أفراد المجتمع وتفاني المختصين من كوادرنا الطبية، نفخر بتصدرنا الجهود المبذولة في هذا المجال الإنساني، حيث نقدم الأمل وفرصة ثانية للحياة للعديد من المرضى المحتاجين الذين يعانون الفشل العضوي».

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