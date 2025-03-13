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علوم الدار

جامعة أبوظبي و«معاً» تطلقان مشروعاً مبتكراً للمساهمة المجتمعية في منطقة المفرق

خلال إطلاق المشروع (من المصدر)
14 مارس 2025 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة أبوظبي، عن استكمال المرحلة الأولى من أول مبنى مساهمة مجتمعية لها في منطقة «المفرق»، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وذلك تماشياً مع مبادرة «عام المجتمع». ويسهم  المشروع، الذي يمتد على مساحة 4.300 متر مربع، في دعم وتمكين الطلبة المتفوقين والمستحقين طوال مسيرتهم الأكاديمية.
حضر مراسم إنجاز 30% من أعمال المبنى البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وعبد الله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وفيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وبحضور ممثلين بارزين من كلا الجهتين.
ويضم المبنى مجموعة من المرافق تشمل ستة متاجر و16 مكتباً وأربعة مستودعات، وسوقاً. وستعمل جامعة أبوظبي على تأجير هذه المساحات لأفراد المجتمع، مما يسهم في تعزيز نمو الأعمال المحلية. كما سيتم تخصيص جزء من عائدات الإيجار لتمويل منح دراسية كاملة وجزئية، ما يتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من الدعم الأكاديمي عند اكتمال المشروع.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: تأتي هذه المبادرة تماشياً مع أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات، ولتسلط الضوء على الدور الحيوي للتعليم العالي في تعزيز التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة جامعة أبوظبي مؤسسةً رائدة في التميز الأكاديمي وتنمية المواهب وصقلها.
وقال فيصل الحمودي: نفخر في هيئة معاً بقدرتنا على دعم وتمكين الطلاب في أبوظبي، وتوفير الفرص التعليمية لهم لنمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً.

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