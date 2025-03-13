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حمدان بن محمد يلتقي عدداً من أصحاب المبادرات الخيرية في دبي

حمدان بن محمد يلتقي عدداً من أصحاب المبادرات الخيرية في دبي
13 مارس 2025 22:52

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من الواقفين في إمارة دبي.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيتُ عدداً من الواقفين في إمارة دبي، حيث شكرنا لهم عطاءهم ومبادراتهم الخيرية، وحرصهم على تنمية المشروعات الوقفية».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أنه «بفضل مساهمات مجتمعنا المتكاتف، ارتفعت قيمة الأصول الوقفية في دبي إلى 11.1 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة 9% مقارنة بعام 2023، كما بلغ عدد الأصول الموقوفة في الإمارة 1,043 وقفاً، قدمها 578 واقفاً على مستوى الأفراد والمؤسسات».
وأضاف سموه «شكراً لكم باسم دبي، وشكراً لكم باسم مجتمعها، وبهذا العطاء المستمر، وبجهود فريق (أوقاف دبي)، نضمن استدامة الخير لأجيال قادمة، ونرسّخ مكانة دبي كمركز رائد للعمل الخيري والإنساني».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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