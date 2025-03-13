«الشؤون الإسلامية» تنظم ملتقى «القيم المجتمعية في الآيات القرآنية»

العين (وام)

ضمن برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، حضر الشيخ الدكتور سعيد بن محمد بن خليفة آل نهيان ملتقى القيم المجتمعية في الآيات القرآنية الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مساء أول أمس، في بيت محمد بن خليفة بمنطقة العين، تحت شعار «قيم مجتمعية، ورؤى حضارية».

كما حضر الملتقى، أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجمع من المسؤولين والموظفين والموظفات في الهيئة، وأعيان منطقة العين.

وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على منظومة القيم التي أرساها كتاب الله تعالى في بناء مجتمع متماسك وتحقيق السعادة الأسرية، انطلاقاً من رؤية مفادها أن القرآن الكريم نبراس لحياة أسرية يسودها الوئام، ومجتمع ينعم بالانسجام والترابط.

وتضمنت فعاليات الملتقى جلستين حواريتين، حملت الأولى عنوان «قيم المجتمع، ومجتمع القيم.. رؤية قرآنية»، وشارك فيها فضيلة الدكتور عبدلله أكيك، وفضيلة الدكتور حسن السيد خليل، وفضيلة الدكتور محمد داؤود خارسيوف، من العلماء الضيوف، وأدارها محمد الحمادي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة. وتحت عنوان «الأسرة النموذجية في القرآن الكريم.. مقوماتها وقيمها»، عقدت الجلسة الثانية بمشاركة الدكتورة هبة عوف المريجي، والدكتورة مريم الرميثي من جامعة الإمارات، والدكتورة شيخة الكعبي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وقدمتها روضة الهاشمي من الهيئة.

وقد استعرض المتحدثون في الجلستين محاور عديدة تتعلق بأهمية القيم القرآنية في بناء مجتمع متراص البنيان، وأسرة مستقرة، فيما أشاد الحضور بالمستوى الرفيع للملتقى، وبأهمية الموضوعات التي تم تناولها.