الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، الذين قدموا للسلام على سموه، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، ومن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومن كبار المسؤولين ووفود المؤسسات المجتمعية وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بمناسبة شهر رمضان العزيز على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر المحلية.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من وفود الدوائر الحكومية بالإمارة، بقصر الزاهر العامر. فقد تقبل سموهما التهاني من وفود دائرة المالية وجهاز الرقابة المالية ومصرف عجمان، وجموع المهنئين بالشهر الفضيل.

وأعرب المهنئون بهذه المناسبة عن تمنياتهم لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان بموفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه ليلة أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة»، ومن الكادر الإداري والطبي بمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، ومن البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، مؤسس ومدير خدمة الأورام في مدينة برجيل الطبية، ومن مجموعة من الفنانين والممثلين من مختلف إمارات الدولة، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والمهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالشهر الفضيل من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، وكبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة» وعدد من كبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، عدداً من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل مع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وسائر دول وشعوب العالم بمزيدٍ من التقدم والازدهار والرخاء. وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة إفطار تكريماً لضيوفه من المهنئين بشهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.