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شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس موزمبيق

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس موزمبيق
14 مارس 2025 02:23

مابوتو (وام)
التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة دانييل تشابو، رئيس جمهورية موزمبيق، في العاصمة مابوتو، وناقش معه سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وموزمبيق، وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

ونقل معاليه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لفخامة تشابو، وتمنياتهم لموزمبيق، وشعبها بالمزيد من الازدهار والتقدم.
من جانبه، عبّر فخامة الرئيس تشابو عن تقديره لقيادة دولة الإمارات، وحمّل معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، متمنياً لدولة الإمارات، حكومةً وشعباً، دوام الرخاء والتطور.

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وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان التطور المستمر في العلاقات الإماراتية الموزمبيقية، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتحقيق المصالح المشتركة، بما يحقق الفائدة للبلدين الصديقين وشعبيهما.
وشهد اللقاء تبادل الجانبين وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المتبادل، واستكشاف آفاق جديدة تدفع بالعلاقات نحو مستويات أكثر تقدماً، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا البلدين.

شخبوط بن نهيان
موزمبيق
دانييل تشابو
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