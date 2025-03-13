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شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس الكونغو

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس الكونغو
14 مارس 2025 02:28

برازافيل (وام)
التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، في العاصمة برازافيل، حيث تمحورت المحادثات حول تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف مجالات توطيد التعاون المشترك.
ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى فخامة نغيسو، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، متمنين لجمهورية الكونغو وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.
من جانبه، عبّر فخامة الرئيس نغيسو عن تقديره العميق لهذه المشاعر الأخوية، وحمل معاليه تحياته وتمنياته الطيبة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام النمو والازدهار.
وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بالتطور المستمر في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين البلدين، وشدد الجانبان على التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون، وتعزيز الروابط الاقتصادية والدبلوماسية، وتكثيف العمل المشترك بين الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.

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