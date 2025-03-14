"شرطة دبي" ترصد مخالفة مرورية خطيرة

رصدت أجهزة الضبط التقنية في شرطة دبي مخالفة مرورية خطيرة، حيث سمح أحد أولياء الأمور لطفله بالجلوس أمام مقود المركبة في حضنه أثناء القيادة على شارع عام، مما شكل تهديداً لحياته وحياة الآخرين.



ووفقًا للقانون الاتحادي المروري، يمنع جلوس الأطفال دون العاشرة أو من يقل طولهم عن 145 سم في المقعد الأمامي، حفاظاً على سلامتهم.

رصدت أجهزة الضبط التقنية في شرطة دبي مخالفة مرورية خطيرة، حيث سمح أحد أولياء الأمور لطفله بالجلوس أمام مقود المركبة في حضنه أثناء القيادة على شارع عام، مما شكل تهديداً لحياته وحياة الآخرين. ووفقًا للقانون الاتحادي المروري، يمنع جلوس الأطفال دون العاشرة أو من يقل طولهم عن 145 سم… pic.twitter.com/QLA05Tzww5 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) March 14, 2025