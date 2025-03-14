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علوم الدار

"شرطة دبي" ترصد مخالفة مرورية خطيرة

شرطة دبي ترصد مخالفة مرورية خطيرة
14 مارس 2025 12:45

رصدت أجهزة الضبط التقنية في شرطة دبي مخالفة مرورية خطيرة، حيث سمح أحد أولياء الأمور لطفله بالجلوس أمام مقود المركبة في حضنه أثناء القيادة على شارع عام، مما شكل تهديداً لحياته وحياة الآخرين.

ووفقًا للقانون الاتحادي المروري، يمنع جلوس الأطفال دون العاشرة أو من يقل طولهم عن 145 سم في المقعد الأمامي، حفاظاً على سلامتهم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
الأطفال
المخالفات المرورية
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