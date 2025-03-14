العلماء الضيوف يزورون مرضى مستشفى برجيل في مدينة محمد بن زايد

قام أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السموّ رئيس الدولة "حفظه الله"، يرافقهم عددٌ من المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بزيارة للمرضى في مستشفى برجيل بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وتبادلوا معهم الأحاديث الودية التي تساهم في التخفيف عنهم وتدخل في نفوسهم الطمأنينة والسرور، وقدموا لهم الهدايا الرمزية والمواعظ الدينية التي تعزز فيهم الإيمان بالقضاء والقدر وتحيي فيهم روح التفاؤل والأمل في الشفاء العاجل.

جاء ذلك في إطار المبادرة المجتمعية "وصية زايد" التي تطلقها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ضمن برنامجها الرمضاني من كل عام، وتستهدف تنظيم زيارات للمرضى وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتتزامن مبادرة "وصية زايد" هذا العام مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، عام 2025 "عام المجتمع " حيث تبثُّ هذه الزيارات روح المحبة والترابط والتماسك والتلاحم بين أفراد الشعب، وترسخ الأخلاق والقيم المجتمعية التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الإماراتية الأصيلة المستلهمة من وصايا الوالد المؤسس الشيخ زايد-طيب الله ثراه .