السبت 15 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العلماء الضيوف يزورون مرضى مستشفى برجيل في مدينة محمد بن زايد

مستشفى برجيل (أرشيفية)
14 مارس 2025 13:59

قام أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السموّ رئيس الدولة "حفظه الله"، يرافقهم عددٌ من المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بزيارة للمرضى في مستشفى برجيل بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وتبادلوا معهم الأحاديث الودية التي تساهم في التخفيف عنهم وتدخل في نفوسهم الطمأنينة والسرور، وقدموا لهم الهدايا الرمزية والمواعظ الدينية التي تعزز فيهم الإيمان بالقضاء والقدر وتحيي فيهم روح التفاؤل والأمل في الشفاء العاجل.

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية» تنظم أمسية «إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»
«الشؤون الإسلامية» تنظم ملتقى «القيم المجتمعية في الآيات القرآنية»

جاء ذلك في إطار المبادرة المجتمعية "وصية زايد" التي تطلقها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ضمن برنامجها الرمضاني من كل عام، وتستهدف تنظيم زيارات للمرضى وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتتزامن مبادرة "وصية زايد" هذا العام مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، عام 2025 "عام المجتمع " حيث تبثُّ هذه الزيارات روح المحبة والترابط والتماسك والتلاحم بين أفراد الشعب، وترسخ الأخلاق والقيم المجتمعية التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الإماراتية الأصيلة المستلهمة من وصايا الوالد المؤسس الشيخ زايد-طيب الله ثراه .

المصدر: وام
العلماء ضيوف رئيس الدولة
مستشفى برجيل
مدينة محمد بن زايد
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
الرياضة
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
اليوم 14:34
ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
اليوم 14:33
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة
الرياضة
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة
اليوم 14:30
عبدالله بن زايد: نجدد التزامنا الراسخ بتوفير منظومة اجتماعية وتعليمية داعمة لأطفالنا
علوم الدار
عبدالله بن زايد: نجدد التزامنا الراسخ بتوفير منظومة اجتماعية وتعليمية داعمة لأطفالنا
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©