مركز محمد بن راشد للفضاء يستعد لإطلاق "اتحاد سات" غدًا

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن الموعد الرسمي لإطلاق "اتحاد سات"، أول قمر اصطناعي راداري يطوره فريق المركز، وذلك غدًا في تمام الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت الإمارات.

وسيتم الإطلاق من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، مع الإشارة إلى أن توقيت الإطلاق قد يتغير وفقًا للظروف الجوية والتشغيلية.

وتم تطوير "اتحاد سات" بالتعاون مع شركة "ساتريك إنشيتيف" الكورية الجنوبية، حيث قاد فريق مركز محمد بن راشد للفضاء عمليات تحديد الخصائص التقنية للقمر، وصولًا إلى التصميم الأولي والاختبارات الفنية لضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية. وفي المراحل المتقدمة، تولى مهندسو المركز قيادة عمليات التصميم النهائي والتصنيع بالشراكة مع خبراء "ساتريك إنشيتيف"، في خطوة تعكس التزام المركز بتعزيز نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة في قطاع الفضاء.

ويتميز "اتحاد سات" بقدرات متطورة تتيح رصد الأرض بدقة عالية في مختلف الظروف الجوية، ليلاً ونهارًا، ويتيح ثلاثة أنماط للتصوير، تشمل التصوير الدقيق لمناطق صغيرة وتغطية واسعة للمساحات الكبيرة بالإضافة إلى رصد ممتد لمناطق أطول وتمكّنه هذه القدرات من خدمة قطاعات متعددة مثل رصد تسربات النفط، إدارة الكوارث الطبيعية، تتبع حركة الملاحة البحرية، دعم الزراعة الذكية، والمراقبة البيئية الدقيقة، حيث سيتم تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد الإطلاق، سيتم إدارة وتشغيل "اتحاد سات" من مركز التحكم بالمهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ستعمل الفرق المختصة على إدارة العمليات وتحليل البيانات الواردة من القمر الاصطناعي.

ويمكن متابعة البث المباشر لانطلاق المهمة غدًا عند الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت الإمارات عبر الموقع الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء.