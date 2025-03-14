مؤسسة صقر بن محمد القاسمي تواصل جهودها الإغاثية ضمن "الفارس الشهم 3" لدعم غزة

ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمتابعة مباشرة من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بمواصلة المؤسسة جهودها الإنسانية وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة تلبي احتياجات الأسر المتضررة.

وقال أحمد راشد صوفه الزعابي أمين العام مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية إن المؤسسة تعمل على تجهيز 1100 طن من المساعدات الغذائية، ما يعادل 40,000 سلة غذائية، تحتوي على مواد متنوعة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتأثرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود السابقة، حيث قامت المؤسسة بإرسال شحنة مخصصة لاحتياجات الأطفال الرضع والأمهات، تضمنت مستلزمات غذائية وصحية أساسية، لضمان توفير الدعم المناسب لهذه الفئة الأكثر احتياجًا ويعكس هذا الجهد المستمر التزام المؤسسة بالاستجابة الشاملة لمختلف المتطلبات الإنسانية داخل قطاع غزة، تأكيدا على دورها الريادي في العمل الخيري والإغاثي.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم تقديمها منذ بدء عملية "الفارس الشهم 3" إلى 60 ألف طن، ما يعكس التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم من خلال توفير الإمدادات الضرورية والاحتياجات الأساسية.