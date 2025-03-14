السبت 15 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مؤسسة صقر بن محمد القاسمي تواصل جهودها الإغاثية ضمن "الفارس الشهم 3" لدعم غزة

مؤسسة صقر بن محمد القاسمي تواصل جهودها الإغاثية ضمن "الفارس الشهم 3" لدعم غزة
14 مارس 2025 17:53

ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمتابعة مباشرة من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بمواصلة المؤسسة جهودها الإنسانية وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة تلبي احتياجات الأسر المتضررة.
وقال أحمد راشد صوفه الزعابي أمين العام مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية إن المؤسسة تعمل على تجهيز 1100 طن من المساعدات الغذائية، ما يعادل 40,000 سلة غذائية، تحتوي على مواد متنوعة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتأثرة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود السابقة، حيث قامت المؤسسة بإرسال شحنة مخصصة لاحتياجات الأطفال الرضع والأمهات، تضمنت مستلزمات غذائية وصحية أساسية، لضمان توفير الدعم المناسب لهذه الفئة الأكثر احتياجًا ويعكس هذا الجهد المستمر التزام المؤسسة بالاستجابة الشاملة لمختلف المتطلبات الإنسانية داخل قطاع غزة، تأكيدا على دورها الريادي في العمل الخيري والإغاثي.
وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم تقديمها منذ بدء عملية "الفارس الشهم 3" إلى 60 ألف طن، ما يعكس التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم من خلال توفير الإمدادات الضرورية والاحتياجات الأساسية.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 32 طناً مساعدات إغاثية إلى غزة
«حميد بن راشد النعيمي الخيرية» و«هيئة الأعمال الخيرية» تقدمان طروداً غذائية لدعم غزة
المصدر: وام
الفارس الشهم 3
مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية
الفارس
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
الرياضة
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
اليوم 14:34
ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
اليوم 14:33
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة
الرياضة
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة
اليوم 14:30
عبدالله بن زايد: نجدد التزامنا الراسخ بتوفير منظومة اجتماعية وتعليمية داعمة لأطفالنا
علوم الدار
عبدالله بن زايد: نجدد التزامنا الراسخ بتوفير منظومة اجتماعية وتعليمية داعمة لأطفالنا
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©