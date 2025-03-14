السبت 15 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ترحب بإنجاز أرمينيا وأذربيجان مفاوضات السلام بينهما

الإمارات ترحب بإنجاز أرمينيا وأذربيجان مفاوضات السلام بينهما
14 مارس 2025 19:56

رحبت دولة الإمارات بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا إنجازهما مفاوضات السلام بينهما، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة التاريخية جسور التواصل والحوار والاستقرار، وتحقق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، وفي منطقة القوقاز بشكل عام.
وأشارت معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى أن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان الصديقان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية تفتح صفحة من التعاون المستدام والبنّاء.
وأكدت معالي نسيبة على أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من أرمينيا وأذربيجان، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.

أخبار ذات صلة
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة
الإمارات ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان
المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
أذربيجان
أرمينيا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
الرياضة
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
اليوم 14:34
ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
اليوم 14:33
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة
الرياضة
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة
اليوم 14:30
عبدالله بن زايد: نجدد التزامنا الراسخ بتوفير منظومة اجتماعية وتعليمية داعمة لأطفالنا
علوم الدار
عبدالله بن زايد: نجدد التزامنا الراسخ بتوفير منظومة اجتماعية وتعليمية داعمة لأطفالنا
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©