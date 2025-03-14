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منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها محمد بن بطي آل حامد

منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها محمد بن بطي آل حامد
14 مارس 2025 20:10

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم مأدبة الإفطار التي أقامها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، تكريماً لسموه، بمنزله في أبوظبي.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة في هذا الشهر الفضيل.

من جانبهم، أعرب الحضور عن أمنياتهم بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، بالمزيد من التقدم والرخاء.

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كما تبادل الحضور الأحاديث الودية حول أهمية تعزيز التواصل وتبادل الزيارات، انطلاقاً من القيم الأصيلة التي تميز المجتمع الإماراتي، خاصة في عام المجتمع الذي يهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية.

حضر المأدبة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
مأدبة إفطار
الإمارات
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