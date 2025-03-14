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تسلم رسالة خطية من رئيس الدولة.. رئيس فنلندا يستقبل عبدالله بن زايد في هلسنكي

تسلم رسالة خطية من رئيس الدولة.. رئيس فنلندا يستقبل عبدالله بن زايد في هلسنكي
14 مارس 2025 22:41

تسلم فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك، خلال استقبال فخامته، اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مستهل زيارة عمل يقوم بها إلى هلسنكي حيث سلم سموه فخامته الرسالة.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتمنياته لجمهورية فنلندا وشعبها بالتقدم والازدهار.
وحمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات بالرخاء والازدهار.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا وسبل تعزيزها واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، منوها إلى الحرص على تنمية وتعميق التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية والتعليمية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين.

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وأعرب سموه عن سعادته بزيارة فنلندا، خاصة مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيداً بما تشهده من نمو وتطور على مختلف الأصعدة.

وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى فخامة ألكسندر ستوب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن تمنياته لفنلندا وشعبها دوام الرخاء والازدهار.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وآمنة محمود فكري، سفيرة الدولة لدى فنلندا، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: وام
فنلندا
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