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علوم الدار

57 ألف مستفيد من المحاضرات والدروس الرمضانية في دبي

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
15 مارس 2025 02:34

دبي (الاتحاد)

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واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تنفيذ أنشطتها الرمضانية، التي شهدت إقبالاً واسعاً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس الدينية أكثر من 57 ألف شخص.
وتم تنظيم 21 محاضرة بعد صلاة التراويح، قدمها 23 محاضراً، وحضرها أكثر من 2300 مستفيداً.
كما بلغ عدد الدروس الدينية اليومية 1,500 درس، استفاد منها 52,500 شخص.
وامتدت الفعاليات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تم تنظيم 28 محاضرة استهدفت الموظفين، وبلغ عدد الحضور فيها 2,500 شخص، مما يعكس الاهتمام بتعزيز المعرفة الدينية والقيم الإيجابية في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، قال يحيى عبدالعزيز قاسم، رئيس لجنة الفعاليات الثقافية ضمن مبادرة «رمضان في دبي»: «الإقبال الكبير على هذه الفعاليات يعكس اهتمام المجتمع بالمحاضرات والدروس التوعوية، ويؤكد دور الدائرة في نشر المعرفة وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية. سنواصل جهودنا لتقديم برامج تثري الوعي وتساهم في تحقيق التلاحم المجتمعي، وفق استراتيجيتنا المجتمعية (أقرب للمجتمع) وتواصل الدائرة تقديم برامج متنوعة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز القيم الأصيلة، بما يسهم في تحقيق أهدافها في نشر المعرفة وتعزيز التفاعل المجتمعي خلال شهر رمضان.

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