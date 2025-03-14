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ملتقى رمضاني لموظفي بلدية رأس الخيمة

ملتقى رمضاني لموظفي بلدية رأس الخيمة
15 مارس 2025 02:33

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظّمت دائرة بلدية رأس الخيمة ملتقاها الرمضاني لموظفيها، احتفاء بشهر رمضان المبارك، وذلك في أجواء مليئة بالألفة والتعاون، بحضور عدد كبير من العاملين بالدائرة.
ورحّب منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة بالحضور، مؤكداً على أهمية تعزيز قيم التكاتف الاجتماعي وروح الفريق الواحد بين الموظفين وتأتي هذه الفعاليات لتذكيرنا بأهمية التواصل الإنساني وبناء جسور التعاون، ليس فقط في العمل، بل في كل مجالات الحياة، انسجاماً مع قيم رمضان السامية.
وأضاف مدير عام البلدية: أن مثل هذه المبادرات تُعد منصة لتعزيز الانتماء المؤسسي، وتكريس البيئة الإيجابية التي تنعكس على جودة الأداء الوظيفي، مشيداً بجهود الموظفين وحرصهم على المشاركة الفاعلة في فعاليات الدائرة.
وتخلّل الملتقى فقرات ترفيهية متنوعة، منها سحب على جوائز قيمة مما أضفى حماساً وبهجة على الحاضرين كما عبّر الموظفون عن سعادتهم بهذه المبادرة، التي جمعت بين الأجواء الروحانية للشهر الكريم والترفيه الهادف، مؤكدين أنها ساهمت في تعزيز أواصر التواصل بين زملاء العمل.

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