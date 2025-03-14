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علوم الدار

«إماراتنا تزهر بالخير».. حملة رمضانية لـ«مصرف الإمارات للتنمية»

مشاركون في الحملة الرمضانية (من المصدر)
15 مارس 2025 02:34

دبي (الاتحاد)

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أطلق مصرف الإمارات للتنمية حملته الرمضانية «إماراتنا تزهر بالخير»، التي تأتي تماشياً مع مبادرة «عام المجتمع»، وتعكس التزامه برد الجميل للمجتمع، وتعزيز روح العطاء. وكجزء من هذه المبادرة، تعاون موظفو المصرف مع الهلال الأحمر الإماراتي لتجهيز وتوزيع صناديق غذائية، بهدف توفير المستلزمات الأساسية للعائلات في جميع أنحاء الدولة، خلال الشهر الفضيل.
وتمثل حملة «إماراتنا تزهر بالخير» إحدى مبادرات المصرف الهادفة إلى دعم التنمية الاجتماعية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية. ويأتي التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن جهوده المستمرة لإحداث تأثير إيجابي ملموس على جودة حياة المجتمعات، إلى جانب ترسيخ ثقافة التطوع والعطاء.
وانطلاقاً من مكانته كجهة حاصلة على شهادة «أفضل بيئة للعمل»، يحرص مصرف الإمارات للتنمية على تمكين موظفيه من الإسهام في خدمة المجتمع عبر مبادرات ذات أثر مستدام. ومن خلال هذه الحملة، يواصل المصرف دوره الفاعل في بناء مجتمع أكثر ترابطاً ومرونة، مستلهماً قيم التكافل والتضامن التي يجسدها شهر رمضان المبارك.

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