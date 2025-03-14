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علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان الفائزين بمسابقة «الشيخة آمنة الغرير للصوت الحسن»

حميد النعيمي لدى استقباله بحضور عمار النعيمي الفائزين في المسابقة (وام)
15 مارس 2025 02:35

عجمان (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الفائزين بالدورة الأولى من مسابقة «الشيخة آمنة الغرير للصوت الحسن»، وأعضاء اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان». 
وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، التهاني من المشاركين في الفعاليات بشهر رمضان المبارك.
وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على جهود اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان»، وما تنظمه من أنشطة دينية وثقافية، على مدار شهر رمضان المبارك في مختلف أنحاء الإمارة. 
وأشاد سموه بتنظيم «مسابقة الشيخة آمنة الغرير للصوت الحسن»، ودورها في اكتشاف ودعم البراعم والمواهب الشابة في تلاوة القرآن الكريم وإتقان أحكام التجويد. 
وحضر الضيوف مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو حاكم عجمان؛ تكريماً للفائزين بالمسابقة واللجنة المنظمة. وبدأت «مسابقة الشيخة آمنة الغرير للصوت الحسن» في دورتها الأولى خلال شهر يناير الماضي، وشهدت مشاركة 600 متسابق في فئات البراعم لأعمار دون 14 عاماً، والشباب لأعمار دون 35 عاماً، والفئة العامة لأعمار فوق 35 عاماً، وفئة العاملين في المساجد، وتنافس المتسابقون في مسجد الشيخة آمنة الغرير، وفاز بكل فئة 3 متسابقين. 
حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

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