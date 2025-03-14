25 ألف زائر لجناح متحف المستقبل في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»

دبي (الاتحاد)

استقطب جناح متحف المستقبل، في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست» بولاية تكساس الأميركية، أكثر من 25 ألف زائر على مدار 5 أيام.

وشهد الجناح اهتماماً بارزاً من الحضور والزوار والوسائل الإعلامية الأميركية والعالمية، ليكون أكثر الأجنحة استقطاباً للزوار في أكبر تجمع سنوي عالمي للمهتمين بقطاعات التكنولوجيا والإبداع والفنون والابتكار.

واستضاف جناح متحف المستقبل، 20 فعالية من الجلسات الحوارية والتجارب التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حول علاقة الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيات المستقبلية، من أبرزها عرض «أحلام الأرض»، وهو عمل فني رقمي مبتكر، بالتعاون مع الفنان العالمي رفيق أناضول، والذي يتميز بأسلوبه البارز في تحويل البيانات البيئية الحقيقية إلى روايات بصرية ديناميكية.

شارك في الفعاليات أكثر من 40 متحدثاً وخبيراً إماراتياً وعالمياً في مجالات استكشاف الفضاء ومستقبل الغذاء، والفنون والآداب وصناعة السينما، والذكاء الاصطناعي والفنون الإبداعية، وغيرها من المواضيع المهمة.

كما كانت مؤسسة دبي للمستقبل الراعي الرسمي لمسار «2050» خلال مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»، ونظمت عدة جلسات نقاشية تمت استضافتها في جناح متحف المستقبل والعديد من الأجنحة الأخرى والقاعات الرئيسية للمهرجان. واستضاف جناح متحف المستقبل أكثر من 130 إعلامياً وصانع محتوى عالمياً، وتم تسجيل أكثر من 115 تغطية إعلامية في أبرز وسائل الإعلام الأميركية حول مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل في المهرجان.

ومن أبرز الجلسات التفاعلية التي نظمها المتحف، جلسة بعنوان «العيش على سطح القمر» والتي شهدت حواراً استثنائياً مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ورائدة الفضاء الكندية شونا باندايا.