محمد بن راشد: أطفالنا اليوم هو الرجال والنساء الذين سيحملون ويحمون ويبنون مستقبل بلادنا

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أطفالنا اليوم هو الرجال والنساء الذين سيحملون ويحمون ويبنون مستقبل بلادنا.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في كل طفل تكمن بذرة .. بذرة لأحلام وإنجازات وإمكانيات مهولة .. إما أن تنمو هذه البذرة لتصبح شجرة وارفة مثمرة معطاءة .. وإما أن تتلاشى وتذوي البذرة في بدايتها نتيجة الإهمال وسوء العناية».

وأضاف سموه: «أطفالنا اليوم هو الرجال والنساء الذين سيحملون ويحمون ويبنون مستقبل بلادنا .. مستقبلنا مرهون باهتمامنا ببذرة الإمكانيات العظيمة التي يحملها كل طفل في بلادنا» .