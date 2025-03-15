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ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم

ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
15 مارس 2025 14:33

أكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن  الأطفال هم أملنا، واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «انستجرام: « في يوم الطفل الإماراتي، الذي يحمل شعار "الحق في الهوية والثقافة الوطنية"، نؤكد التزامنا الراسخ بحماية حقوق أطفالنا، وتعزيز هويتهم الوطنية، وغرس قيم الأصالة والانتماء في نفوسهم.. بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة، يحظى أطفال الإمارات برعاية شاملة، وفرص واعدة تمكنهم من تحقيق أحلامهم والمساهمة في مستقبل مزدهر لوطنهم..الأطفال هم أملنا، واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم».

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