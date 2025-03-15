300 ألف تحميل لتطبيق «صحتنا»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

حقق تطبيق «صحتنا» للهواتف المتحركة، الذي أطلقته دائرة الصحة – أبوظبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2024، نجاحاً لافتاً بتجاوز عدد تحميلاته لأكثر من 300 ألف تحميل، مما يتيح للأشخاص الاستفادة من مزاياه المختلفة ويكون بمثابة بوابتهم لصحة أفضل.

ويتيح «صحتنا» وهو تطبيق واحد متكامل لجميع الخدمات الصحية في أبوظبي للمستخدمين إدارة الشؤون الصحية الخاصة بهم وبأفراد أسرهم، مما يساعدهم على البقاء على اطلاع بكافة تفاصيل صحتهم ورحلتهم العلاجية، حيث تم تحميل أكثر من 870 ألف تقرير مختبري، و440 ألف وصفة طبية عبر التطبيق، مما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى السجلات الطبية، والنتائج المختبرية، وقائمة الفحوصات، والأدوية، وسجل التطعيمات بسهولة وخصوصية تامة.

وقال إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي لقطاع الصحة الرقمية في دائرة الصحة – أبوظبي: يعتبر تطبيق «صحتنا» بمثابة منصة موحّدة ومتكاملة تتيح للمستخدمين إدارة مختلف شؤونهم الصحية بهم وبأفراد أسرهم، حيث يمكنهم الوصول إلى جميع خدمات القطاع الصحي في أبوظبي مثل حجز المواعيد والاستشارات عن بُعد، والوصول إلى السجلات الطبية، فضلاً عن مزايا متقدِّمة أخرى، الأمر الذي يُمهد لمستقبل أكثر صحة.

وذكر أن التطبيق يتميز باحتوائه على مدقق الأعراض المعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم المستخدمون بإدخال الأعراض المختلفة التي يعانون منها، لتحدد بدورها هذه الأداة الحالات المحتملة التي قد يعانون منها وتوفر لهم التوجيه والإرشادات بناء على شدة الأعراض مما يساعد المستخدمين في معرفة إذا ما كان يجب عليهم الذهاب للطوارئ أو مركز الرعاية الصحية العاجلة.

وأضاف: «يوفر التطبيق إمكانية حجز موعد سواء بشكل حضوري في المنشأة الصحية أو افتراضي عن بُعد، بحيث يمكن الحصول على الاستشارة الطبية ومن ثم الاطلاع على التقرير والأدوية الموصوفة».

الساعات الذكية

أوضح، أن التطبيق يدعم الربط بالساعات الذكية لتعزيز تجربة مستخدمي التطبيق من خلال اتباع أنماط النوم وعدد الخطوات التي يقومون بمشيها، ويقدم التطبيق أيضاً توصيات حول الأهداف الصحية بشكل شخصي بناء على تاريخ نشاط المستخدم وحركته، مما يحفز على تبني أنماط الحياة الصحية الإيجابية وتحسين الصحة العامة. وأشار إلى أن التطبيق يتضمن ميزات وتحديثات جديدة سيتم إضافتها قريباً، منها ما هو قائم على تعزيز الصحة العامة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ولتحميل التطبيق والتعرف أكثر عن مزاياه، يمكن زيارة

https://sahatna-app.doh.gov.ae/