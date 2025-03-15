«الشارقة لعلوم الفضاء» تنظم حملة لرصد الكويكبات القريبة من الأرض

الشارقة (وام)

نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة حملة متخصصة لرصد وتحليل الكويكبات القريبة من الأرض، وذلك في إطار تعزيز جهودها البحثية والتطبيقية في هذا المجال.

تم خلال الحملة - التي تعد الأولى المخصصة بالكامل لرصد وتتبع الكويكبات القريبة من الأرض باستخدام مرصد الشارقة الفلكي - رصد كويكبين، هما «RC2 2018» و«Flora 8».

وأوضحت الأكاديمية أن الهدف من الحملة نشر الوعي العلمي والتقني في مجال رصد الكويكبات، وتحليل بياناتها باستخدام أحدث التقنيات الفلكية المتاحة في المرصد.