الأحد 16 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح مسجد سبل الإحسان بالشارقة

افتتاح مسجد سبل الإحسان بالشارقة
16 مارس 2025 02:52

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024
«الشارقة لعلوم الفضاء» تنظم حملة لرصد الكويكبات القريبة من الأرض

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «سبل الإحسان» بحي الدبدبة شمال في مدينة الشارقة، حيث شيد المسجد على نفقة أحد المحسنين، ويتسع لـ 150مصلياً. ويتميز مسجد سبل الإحسان بتصميمٍ يمزج بين الطراز المعماري الإسلامي واللمسات التراثية، حيث تم تشييده بعناصر تتناغم مع البيئة المحيطة، ويتخذ المبنى شكلاً مستطيلاً تعلوه شرفات «مقرنصات»، في إشارةٍ إلى العناصر التراثية التي كانت تُستخدم في الماضي، كما تتميز الواجهات الخارجية بفتحات نوافذٍ مقوّسة مزدانة بزخارف هندسية إسلامية، تضفي طابعاً فنياً على البناء، أما المئذنة فتمتد إلى ارتفاع 23.5 متر، وتتسم بشكلٍ أسطواني مزخرف بالعناصر الهندسية والفتحات الشبكية، وتنتهي بقبةٍ صغيرةٍ يتربع عليها هلالٌ معدني، ما يمنح المسجد حضوراً بصرياً مميزاً في المنطقة. ويأتي افتتاح المسجد ليضاف إلى منارات إمارة الشارقة ويسهم في توفير الأجواء الإيمانية وتعزيز التوعية الدينية، حيث ستُقام فيه الصلوات والمحاضرات الهادفة إلى خدمة المجتمع.

الشارقة
مسجد
دائرة الشؤون الإسلامية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
قتلى وجرحى بانفجار في غرب سوريا
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بانفجار في غرب سوريا
15 مارس 2025
جانب من توزيع المساعدات للأسر المحتاجة في محافظة حضرموت (الصور من وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تواصل جهودها الإغاثية في حضرموت
اليوم 02:58
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات في الجلسة العامة غير الرسمية للجمعية العامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
اليوم 02:58
أعمدة الدخان تتصاعد إثر قصف موقع حوثي قرب صنعاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن قصف «الحوثيين» ويتعهد باستخدام «قوة ساحقة»
اليوم 02:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©