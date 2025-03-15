افتتاح مسجد سبل الإحسان بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «سبل الإحسان» بحي الدبدبة شمال في مدينة الشارقة، حيث شيد المسجد على نفقة أحد المحسنين، ويتسع لـ 150مصلياً. ويتميز مسجد سبل الإحسان بتصميمٍ يمزج بين الطراز المعماري الإسلامي واللمسات التراثية، حيث تم تشييده بعناصر تتناغم مع البيئة المحيطة، ويتخذ المبنى شكلاً مستطيلاً تعلوه شرفات «مقرنصات»، في إشارةٍ إلى العناصر التراثية التي كانت تُستخدم في الماضي، كما تتميز الواجهات الخارجية بفتحات نوافذٍ مقوّسة مزدانة بزخارف هندسية إسلامية، تضفي طابعاً فنياً على البناء، أما المئذنة فتمتد إلى ارتفاع 23.5 متر، وتتسم بشكلٍ أسطواني مزخرف بالعناصر الهندسية والفتحات الشبكية، وتنتهي بقبةٍ صغيرةٍ يتربع عليها هلالٌ معدني، ما يمنح المسجد حضوراً بصرياً مميزاً في المنطقة. ويأتي افتتاح المسجد ليضاف إلى منارات إمارة الشارقة ويسهم في توفير الأجواء الإيمانية وتعزيز التوعية الدينية، حيث ستُقام فيه الصلوات والمحاضرات الهادفة إلى خدمة المجتمع.