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علوم الدار

تفاهم بين الجامعة القاسمية و«موارد للتمويل»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
16 مارس 2025 02:53

الشارقة (وام)

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وقعت الجامعة القاسمية مذكرة تفاهم مع شركة موارد للتمويل بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب، البحث العلمي، وتنمية المهارات، والتطوير المهني.
وقع المذكرة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، وراشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، وتهدف إلى دعم الأنشطة الأكاديمية وتنظيم المؤتمرات العلمية، فضلاً عن توسيع فرص التدريب للطلبة، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية متطورة تعزز الابتكار وتساعد في رفع قدرات الطلبة والخريجين.
وأكد عواد الخلف أن هذه المذكرة تعكس التزام الجامعة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة، مما يسهم في تطوير البرامج المهنية والبحثية، موضحاً أن التعاون مع شركة موارد للتمويل سيوفر للطلبة فرصاً لاكتساب خبرات عملية، عبر برامج التدريب والتأهيل المهني، مما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل.
من جانبه، أكد راشد محبوب القبيسي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التزام شركة موارد للتمويل بدعم قطاع التعليم والمساهمة في تطوير رأس المال البشري، موضحاً أن الشراكة مع الجامعة القاسمية ستتيح للطلبة والخريجين الاستفادة من برامج متخصصة في مجالات التمويل الإسلامي وإدارة الأعمال، مما يعزز مهاراتهم ويؤهلهم للمستقبل.

الجامعة القاسمية
الشارقة
البحث العلمي
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