تكريم أطفال «نور القرآن» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

كرم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الأطفال المشاركين في النسخة الأولى من مبادرة «نور القرآن» التي أطلقتها مؤسسة «إس» لتنظيم وإدارة الفعاليات.

وهنأ الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، خلال استضافته بمجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة مساء أمس الأول حفل التكريم، الأطفال المكرمين وأولياء أمورهم، وأوصاهم بالاستمرار على هذا النهج، والعمل بما تعلموه من حفظ القرآن الكريم، ليصبح واقعاً في حياتهم، معرباً عن فخره واعتزازه بهؤلاء الأطفال الناشئة حفظة كتاب الله.