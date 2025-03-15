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مريم الرميثي: توفير بيئة ملائمة تحفز نمو الأطفال وتطور مهاراتهم

مريم الرميثي: توفير بيئة ملائمة تحفز نمو الأطفال وتطور مهاراتهم
16 مارس 2025 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أشادت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، بالبيئة الإماراتية الاجتماعية الحاضنة للأطفال، والداعمة لهم، والضامنة لحقهم في حياة إيجابية وصحية متوازنة مليئة بالفرص المناسبة للتعلم والنمو والاستكشاف، مشيرة إلى جهود الدولة والجهات المعنية في خلق أجواء مثالية مناسبة تتماشى مع مختلف المراحل العمرية للأطفال، وتحرص على تنمية شاملة ومتوازنة تلبي احتياجاتهم المتغيرة وتتسق مع تطورهم المستمر.
وقالت مريم الرميثي، في تصريح، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: «إن تجربة الإمارات في مجال رعاية الطفولة ناجحة، بما توفره القيادة الرشيدة التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من دعمٍ لا محدود وفرص جيدة تلبي احتياجاتهم، وفق استراتيجيات واضحة تركز على حقوق الطفل، وتمكينه.
وتوجهت الرميثي بالشكر الجزيل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام،، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعمها اللامحدود والمتواصل لرعاية الطفولة في الدولة، مستشهدة بمقولة لسموها تعكس حرصها الشديد على الاهتمام بالأطفال وبذل الجهود كافة في سبيل رعايتهم «إننا نعبر عن قناعتنا القوية، بأن تربية الأطفال، ورعايتهم، والاهتمام بهم، إنما تأتي على رأس كافة الأولويات في أي مجتمع ناجح، كما أن أهمية الأطفال في حياة الأمم واضحة جداً وهناك ارتباط وثيق، بين مدى تقدم الأمة، ودرجة اهتمامها بأطفالها، بل ومدى نجاحها في تربيتهم، على الوجه الأمثل والسليم». وأوضحت الرميثي، أن مؤسسة التنمية الأسرية تثمن جهود الجهات المعنية بالطفولة، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تسخير كافة الإمكانات والموارد لتوفير بيئة ملائمة تحفز نموهم وتسهم في تطوير مهاراتهم.

أبوظبي
يوم الطفل الإماراتي
الإمارات
مريم الرميثي
الأطفال
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