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«حماية الطفل والأسرة بالشارقة»: رعاية شاملة لأطفال الإمارات

«حماية الطفل والأسرة بالشارقة»: رعاية شاملة لأطفال الإمارات
16 مارس 2025 02:54

الشارقة (وام)

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أكدت فاطمة المرزوقي، مدير مركز حماية الطفل والأسرة بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن الأطفال في دولة الإمارات يلقون رعاية شاملة من قبل الدولة، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأوضحت المرزوقي، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي 2025، أن المركز يواصل جهوده في حماية حقوق الأطفال، وضمان بيئة آمنة لهم، مشيرة إلى دور المركز في صياغة التشريعات المتعلقة بالطفل، بما في ذلك مساهمته في تعديل قانون الطفل.
ولفتت إلى الخدمات التي يقدمها المركز، مثل الحماية من الإساءة، والدعم النفسي، وتوفير الأوراق الثبوتية والتعليم والرعاية الصحية للأطفال.

فاطمة المرزوقي
الشارقة
حماية الطفل
الإمارات
الأطفال
يوم الطفل الإماراتي
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