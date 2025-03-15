وكيل «صحة أبوظبي»: صحة الأطفال في مقدمة أولوياتنا

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «في يوم الطفل الإماراتي، نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بحماية صحة ورفاه أطفالنا، فهم في صميم مسيرتنا نحو التقدم والازدهار، والأساس الذي يقوم عليه مستقبل وطننا. وفي دائرة الصحة - أبوظبي، نواصل العمل لضمان حصول كل طفل على رعاية صحية عالمية المستوى، وأفضل المعايير الطبية التي تكفل لهم حياة صحية وسليمة».

وأضافت: «نواصل جهودنا في تطوير حلول صحية وقائية وشخصية تلبي احتياجات كل طفل، من خلال الابتكار الطبي المتقدم، والمبادرات الصحية الاستباقية، والتعاون مع مختلف الشركاء. كما نحرص على بناء مستقبل يتمتع فيه الأطفال بأفضل فرص الرعاية الصحية، مما يتيح لهم النمو والازدهار والإسهام بفعالية في مجتمعهم».

وتابعت: «بينما نحتفي بهذا اليوم، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير منظومة صحية تضع صحة الأطفال في مقدمة أولوياتها، وتوفر لهم الرعاية والموارد اللازمة لتمكينهم من النمو في بيئة صحية كي يكونوا المحرك الأساسي لمسيرة ازدهار وطننا الغالي».