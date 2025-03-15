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«دبي لرعاية النساء والأطفال»: الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من حماية حقوق الطفل

أطفال مشاركون في فعاليات مستشفى الجليلة (من المصدر)
16 مارس 2025 02:54

دبي (الاتحاد)

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شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في الفعاليات التي ينظمها مستشفى الجليلة للأطفال التابع لـ«دبي الصحية»، تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي؛ بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وترسيخ مفاهيم الحماية والرعاية الشاملة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها هيئة تنمية المجتمع، والقيادة العامة لشرطة دبي، وشملت مشاركة المؤسسة تقديم فعالية بعنوان «اللطف يجعلنا أقوى»، التي تتم عن طريق مجموعة من ورش التوعية التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم اللطف والاحترام والتسامح لدى الأطفال، باعتبارها أدوات فعالة للوقاية من التنمر، والحد من السلوكيات السلبية في البيئة المحيطة بهم. وتسعى الفعالية أيضاً إلى غرس قيمة التعاطف كقوة اجتماعية تحمي الطفل، وتدعم استقراره النفسي، من خلال أنشطة ورسائل تربوية بسيطة تعزز ثقافة التعامل الإيجابي مع الآخرين، وتشجع على بناء بيئة مدرسية ومجتمعية آمنة وخالية من التنمر.
كما تم توزيع قصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، والتي تقدم للأطفال رسائل ملهمة حول اكتشاف الذات، وبناء الثقة بالنفس، والتعرف على القدرات الشخصية لكل طفل. وتساعد القصة في ترسيخ أهمية تقدير الذات، وإدراك قيمة الاختلاف، بما يسهم في تعزيز شعور الطفل بقيمته في المجتمع، ويدعمه في مواجهة التحديات بثقة ووعي، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 80 طفلاً. 
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة المؤسسة في هذه الفعالية تأتي احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، الذي يمثل مناسبة وطنية مهمة لتجديد الالتزام بحقوق الطفل، وضمان رعايته وحمايته. وقالت: نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من حماية حقوق الطفل وتمكينه من النمو في بيئة تضمن له الأمان والاستقرار النفسي والاجتماعي. وتوجهت بالشكر الجزيل إلى مستشفى الجليلة للأطفال وكافة الجهات المشاركة، مثمنةً جهودهم وتعاونهم في تقديم تجربة تثقيفية وتوعوية متميزة للأطفال ضمن فعاليات يوم الطفل الإماراتي، بما يحقق أهدافنا المشتركة في بناء جيل واعٍ، والاستفادة من الفرص لتحقيق مستقبل أفضل ومستدام.
من جانبه، قال الدكتور محمد العوضي، نائب المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال ومستشفى لطيفة: «نشكر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وكافة شركائنا على جهودهم المخلصة في إنجاح هذه الفعالية التي تأتي تزامناً مع الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، ومشاركتهم الملهمة التي أسهمت في إسعاد الأطفال وتوعيتهم». 
 وقالت الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: «تأتي مشاركتنا في فعاليات يوم الطفل الإماراتي تأكيداً على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تعكس التزام الدولة برعاية الطفولة وحمايتها. ومن خلال تقديم برامج توعوية وتفاعلية موجهة للأطفال».

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
دبي
حقوق الطفل
يوم الطفل الإماراتي
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