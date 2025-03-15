علي بن تميم: الاهتمام بالطفل في صدارة الأولويات

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن يوم الطفل الإماراتي فرصة متجددة للتعرف على ملامح تجربة دولة الإمارات في مجال الاهتمام بالطفل ورعاية حقوقه، وتقديم أرفع مستويات الرعاية الاجتماعية والمادية والنفسية والثقافية لتمكينه، والارتقاء بمعرفته وتنمية قدرته على الابتكار والتميز، وتأهيله لمواجهة التحديات انطلاقاً من أن الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأن أطفال اليوم حاملو رايات التقدم في المستقبل».

وأوضح، أن شعار الدورة الحالية ليوم الطفل الإماراتي 2025، وهو «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، يلتقي مع إعلان العام الجاري 2025 «عام المجتمع»، ويتوافق مع رؤية مركز أبوظبي للغة العربية، ومبادراته لتعزيز الشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع لغرس حب العربية في نفوس الأطفال والناشئة، وتمكينهم من استكشاف جمالياتها والتعبير عن أنفسهم من خلالها، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة في بناء جيل مرتبط بهويته الثقافية وقيمه الأصيلة، قادر على المشاركة في مسيرة الحضارة الإنسانية بعلمه وقيمه.