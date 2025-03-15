خليفة بن محمد: فرصة لتعزيز قيمة التطوع

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن «يوم الطفل الإماراتي» فرصة مستدامة لتعزيز قيمة التطوع لدى الطفل في سنٍ مبكرة، وإظهار موهبته وممارستها والاستفادة منها وتطويرها.

وأكد أهمية هذه المناسبة السنوية، التي تعكس التزام دولة الإمارات بحقوق الطفل ورفاهيته، وتمثل فرصةً غنيةً لتسليط الضوء على الجهود الوطنية لتثقيف الطفل بالأعمال التطوعية، والتي ترسّخ مبادئ التضحية والتعاون وتحمّل المسؤولية، بمرونة عالية، لمواجهة التحديات الحياتية.

وذكر أن العمل التطوعي منذ الصغر كالنقش على الحجر، إذ يسهم في تعليم الطفل باحتياجات الآخرين، والتوقّف قليلاً عن التفكير في رغباته متناهية الصغر، وذلك في إطار تعزيز السلوك الإنساني، ودعم البناء المجتمعي في شخصية الطفل، من أجل إعداد جيل قادر على تعزيز مستهدفات التنمية، متشرّباً الأجواء الروحية للتطوع.