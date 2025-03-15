تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي، مساء السبت، تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في إمارة أبوظبي.

وذكرت الشرطة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي"، أنه "تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق سويحان (جسر الكوبري - مدينة زايد العسكرية)".

وأضافت، في منشور آخر "تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشاحنات الفاية (جسر الكوبري - أكاديمية الدفاع المدني)".

كما أكدت، في منشورين منفصلين "تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد (سيح السديرة - العجبان)"، و"إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (نفق المهيري - جسر الخزنة)".

كانت شرطة أبوظبي طلبت، على منصة "إكس"، من "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".

ودعتهم "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

بدوره، أفاد المركز الوطني للأرصاد، على منصة "إكس"، بوجود "فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 23:30 السبت 15/03/2025 وحتى الساعة 09:00 الأحد 16/03/2025".