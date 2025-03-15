مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي الداعم لحملة «وقف الأب» يحقق أكثر من 83 مليوناً و600 ألف درهم

دبي (الاتحاد)

جمع مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة، الذي جرى مساء أمس في دبي، 83 مليوناً و677 ألف درهم سيتم استثمارها بالكامل للمساهمة في تحقيق مستهدفات حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل؛ بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

شهد المزاد، الذي جرى في فندق أرماني دبي في برج خليفة ونظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و«إي آند الإمارات» وشركة «دو»، بيع 25 رقماً مميزاً، منها 5 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ«إي آند الإمارات»، و10 أرقام لشركة «دو».

يذهب ريع المزاد لصالح حملة «وقف الأب»، لدعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً وتطوير المستشفيات، وزيادة طاقتها الاستيعابية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءة الكوادر الطبية.

سجلت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات حصيلة إجمالية بلغت 75 مليوناً و900 ألف درهم، والأرقام المقدمة من «إي آند الإمارات» 4 ملايين و732 ألف درهم، والأرقام المقدمة من «دو» 3 ملايين و45 ألف درهم.

جاءت هذه القيمة الإجمالية للمزاد، من خلال مشاركة عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء، لدعم أهداف حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.

شارك محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي القابضة» في مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة، بإجمالي بلغ 44.2 مليون درهم.

وحقق رقم اللوحة DD5 مبلغ 35 مليون درهم، ورقم اللوحة DD12 قيمة 12 مليوناً و800 ألف درهم، ورقم اللوحة DD15 مبلغ 9 ملايين و200 ألف درهم، وتم بيع رقم اللوحة DD24 بـ6 ملايين و300 ألف درهم، ورقم اللوحة DD77 بـ12 مليوناً و600 ألف درهم.

وحققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من «إي آند الإمارات» 900 ألف درهم لرقم 0500777777، و740 ألف درهم لرقم 0500999999، ومليون و600 ألف درهم لرقم 0565000000، و310 آلاف درهم لرقم 0565500000، و180 ألف درهم لرقم 0565555553، و182 ألف درهم لرقم 0569222222، و220 ألف درهم لرقم 0543444444، و135 ألف درهم لرقم 0545555557، و270 ألف درهم لرقم 0547700000، و195 ألف درهم لرقم 0548888884.

فيما حققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من «دو» 210 آلاف درهم لرقم 0584444440، و135 ألف درهم لرقم 0584444441، و135 ألف درهم لرقم 0584444442، و125 ألف درهم لرقم 0584444443، ومليون و700 ألف درهم لرقم 0584444444، و130 ألف درهم لرقم 0584444445، و125 ألف درهم لرقم 0584444446، و125 ألف درهم لرقم 0584444447، و250 ألف درهم لرقم 0584444448، و110 آلاف درهم لرقم 0584444449.

حراك خيري

إضافة إلى مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي، يستمر مزاد «أنبل رقم» الخيري الإلكتروني لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، على 444 رقماً مميزاً للوحات المركبات عبر تطبيق «الإمارات للمزادات»، ويغلق يومي 16 و17 مارس الجاري.