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ركنة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

ركنة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
16 مارس 2025 11:31

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس،أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.6 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 05:45 وفي دمثة (العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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