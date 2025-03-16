روبوتات لتنظيف الشوارع في روسيا

يعمل خبراء من معهد موسكو للطيران على تطوير روبوتات جديدة مخصصة لتنظيف الطرق والشوارع في المناطق السكنية.

وقال بيان للمعهد إن النموذج الأولي لهذه الروبوتات نجح بالاختبارات الأولية في الحركة على الطرق، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات الرئيسية على هذه الروبوتات خريف العام المقبل.





ويهدف المعهد إلى تطوير نظام روبوتي يستخدم في تنظيف شوارع المجمعات السكنية ومراكز الأعمال، بشكل جماعي أو بشكل مستقل بهدف تطبيق آلية الاعتماد على الروبوتات بشكل واسع في أعمال تنظيف الشوارع.





سيزود الروبوت ببطارية ليثيوم أيون مصممة للعمل من 5 إلى 10 ساعات.