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علوم الدار

"تأمين الفعاليات" بدبي تؤكد جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان

"تأمين الفعاليات" بدبي تؤكد جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان
16 مارس 2025 16:43

 أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، استعداد اللجنة للعشر الأواخر من شهر رمضان، مشدداً على أهمية تنظيم حركة السير، وتسهيل دخول وخروج المصلين، وضمان انسيابية المرور في محيط المساجد والمصليات. 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للجنة تأمين الفعاليات، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس اللجنة، واللواء طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وعدد من الضباط وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية. 

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ودعا اللواء الغيثي الجمهور إلى الالتزام بالأنظمة المرورية وتجنب الوقوف العشوائي أمام المساجد، مشيراً إلى أن الأعوام السابقة شهدت مخالفات مثل إغلاق الطرق والمخارج، والوقوف العشوائي على الأرصفة، مما يعيق حركة المرور ويؤثر على انسيابية الطريق، مؤكدا أن الدوريات المرورية ستكثف تواجدها حول المصليات لمتابعة المخالفات وضمان سيولة الحركة. 

وأشار إلى أن شرطة دبي وجهت بتشديد الإجراءات الضبطية خلال أوقات الصلاة في رمضان، مؤكداً أن الالتزام بالأنظمة يسهم في توفير بيئة آمنة لأداء الشعائر الدينية دون عرقلة حركة السير أو إزعاج الآخرين.

المصدر: وام
دبي
رمضان
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