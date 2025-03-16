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علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار وانخفاض الحرارة غدا

أبوظبي
16 مارس 2025 20:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والمد الثاني عند الساعة 03:08، والجزر الأول عند الساعة 08:50، والجزر الثاني عند الساعة 20:49.
أما في بحرعمان، فسيكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والمد الثاني عند الساعة 23:15، والجزر الأول عند الساعة  17:22 والجزر الثاني عند الساعة 05:50.
في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة  الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى
أبوظبي  27 21 85 20
دبي 27 21 70 20
الشارقة 27 19 80 20
عجمان 26 21 80 20
أم القيوين 28 20 70 30
رأس الخيمة 30 22 70 20
الفجيرة 31 22 55 20
العـين 27 21 70 20
ليوا 33 21 85 20
الرويس 28 20 90 40
السلع 30 22 90 30
دلـمـا 27 22 85 30
طنب الكبرى 27 25 85 35
طنب الصغرى 27 25 85 35
أبو موسى 29 23 80 30

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المصدر: وام
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