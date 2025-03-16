«أبوظبي للتنقل» يحول خدمة الحافلة رقم 65 إلى «صديقة للبيئة»

أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع التزام إمارة أبوظبي بالاستدامة البيئية وريادتها في مجال النقل المستدام، أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، تحويل الخدمة رقم 65 إلى خدمة صديقة للبيئة باستخدام حافلات خضراء بالكامل، تعمل بتقنيات متقدمة، مثل الهيدروجين والكهرباء، مما يساهم في الحدّ من البصمة البيئية، وتقليل انبعاثات الكربون، ويضع معياراً جديداً للتنقل الحضري المستدام في الإمارة.

ويعد هذا التحول جزءاً من الخطة الاستراتيجية الطموحة لـ«أبوظبي للتنقل» لتحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة خضراء للنقل العام بحلول 2030، إذ تسعى أبوظبي للتنقل لتحقيق هدف طموح يتمثل في الحد من انبعاثات الكربون، بتحويل 50% من وسائل النقل العام في الإمارة إلى نقل أخضر، ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تحقيق انخفاض بمقدار 200 طن متري يومياً من الكربون، وهو ما يعادل إزالة 14.700 سيارة من الطريق، في خطوةٍ تعكس التزام أبوظبي للتنقل الدائم بتعزيز الحلول البيئية المستدامة وتقليل الانبعاثات في الإمارة.

ويأتي تشغيل الخدمة رقم 65 باستخدام الحافلات الخضراء لخدمة أحد أكثر الخطوط ازدحاماً في جزيرة أبوظبي، باعتباره أحد أهم خطوط النقل العام في أبوظبي. حيث يربط بين مارينا مول وجزيرة الريم، ويستوعب حوالي 6.000 راكب يومياً، ويغطي أكثر من 2.000 كيلومتر يومياً، ما يعزز من أهمية تقديم حلول نقل صديقة للبيئة لخدمة هذا العدد الكبير من الركاب وتوفير الراحة لهم.

وتواصل أبوظبي للتنقل جهود الاستدامة بتوسيع استخدام الحافلات الخضراء لتشمل خطوطاً أخرى، مثل الخط رقم 160، الذي يربط بين حديقة العاصمة ومدينة خليفة، وكذلك الخط A2 الذي يربط بين مدينة أبوظبي ومطار زايد الدولي. وتعتبر هذه الخطوط جزءاً من استراتيجية نقل مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة النقل العام في أبوظبي.

وبالحديث مفصلاً عن آلية عمل الحافلات الخضراء، فهي تعمل بنظام الهيدروجين والكهرباء، وتعتمد على أنظمة بطاريات متطورة وخلايا وقود الهيدروجين لتوفير عمليات خالية من الانبعاثات، ليساهم هذا التحول التكنولوجي في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة التشغيلية بشكلٍ كبير. وبالاعتماد على هذه التكنولوجيا، يعتبر هذا المشروع مثالاً بارزاً على كيفية تطبيق الابتكارات التقنية في قطاع النقل العام لتحقيق الأهداف البيئية الطموحة.

تعزيز الأداء

في إطار جهود أبوظبي للتنقل المتواصلة لتحسين تجربة الركاب وتعزيز الأداء التشغيلي باستخدام التقنيات المتقدمة، يتم تقييم تجربة الركاب من خلال استطلاعات الرأي على متن الحافلات، بما في ذلك الحافلات الخضراء، إضافة إلى أنظمة المراقبة المتطورة التي تضمن التشغيل الأمثل للخدمات. ويهدف هذا النهج إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز رضا المستخدمين، والتفاعل مع المجتمع، وتقييم فعالية المبادرات بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية والبيئية لأبوظبي.

الجدير بالذكر أن تحويل خط الخدمة 65 إلى خط صديق للبيئة باستخدام الحافلات الخضراء يمثل خطوة مهمة في تعزيز التزام أبوظبي بالاستدامة البيئية، وهو ما تم التأكيد عليه مؤخراً خلال قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة.