نورة السويدي: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة

نيويورك (وام)

أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، حرص دولة الإمارات منذ اعتماد إعلان منهاج عمل بيجين عام 1995، على ترجمة التوصيات إلى سياسات واقعية، تُمكّن المرأة وتعزز دورها في مواقع القيادة وصنع القرار، مما جعلها نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي في دعم المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام في جلسة «تحقيق وعد بيجين لتعزيز دور المرأة في القيادة»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت في 10 مارس وتستمر حتى 21 من الشهر. ونظمت الجلسة جمهورية مصر العربية بمشاركة دولة الإمارات، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، دولة آيسلندا، دولة نيوزيلندا، المملكة العربية السعودية، مملكة إسبانيا، وجنوب أفريقيا.

وأوضحت نورة السويدي أن المرأة الإماراتية أصبحت عنصراً أساسياً في عملية صنع القرار، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو العمل الدبلوماسي، وذلك بفضل رؤية طموحة تعتمد على التكافؤ وإتاحة الفرص، مدعومة بتشريعات حديثة ومبادرات نوعية تعزز مشاركة المرأة في جميع المجالات. وتم خلال الجلسة استعراض أبرز الإنجازات في هذا الشأن، من ضمنها: في المجال الحكومي: تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، مما يجعل الإمارات في صدارة الدول التي توفر تمثيلاً متوازناً بين الجنسين في البرلمان. كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقودن ملفات حيوية، مثل التعاون الدولي، العلوم المتقدمة، التعليم، والثقافة. وفي القطاع الدبلوماسي: المرأة الإماراتية تشكل 49.5% من الكوادر الدبلوماسية، وفي الاقتصاد وريادة الأعمال تشكل النساء أكثر من 12% من مجالس إدارة الشركات المدرجة، وفي التكنولوجيا والابتكار لم يقتصر تمكين المرأة في الإمارات على المناصب التقليدية فحسب، بل امتد إلى الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، حيث تُشجع الدولة المرأة على الانخراط في مجالات الذكاء الاصطناعي، الفضاء، والطاقة المتجددة.

وأشارت نورة السويدي إلى أنه إيماناً بدور المرأة في نهضة المجتمعات، تمتد جهود دولة الإمارات في تمكينها إلى العالم أجمع، حيث أطلقت العديد من البرامج الداعمة للمرأة، ومنها: مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتم تدريب ما يزيد على 500 امرأة، ومشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً تم اعتماده في قمة القادة 2023 لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة، وتسهم في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز الاقتصاد، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في المجال الزراعي، وغيرها من المبادرات الاستثنائية.

المشاركة الشاملة

فيما اعتمدت دولة الإمارات سياسة وطنية شاملة لتمكين المرأة للأعوام القادمة، والتي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، وتؤكد هذه السياسة التزام الإمارات بمشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة للمجتمع، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.

وشددت على أن الإمارات ماضية في ترسيخ هذا النموذج، ومستعدة لمشاركة خبراتها مع المجتمع الدولي لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حضور المرأة في جميع المجالات، قائلة: «معاً، نستطيع أن نجعل وعد بيجين واقعاً أكثر قوة وتأثيراً، ونبني عالماً تكون فيه المرأة قائدة، صانعة قرار، ومؤثرة في جميع مسارات التنمية».

ضم وفد الاتحاد النسائي العام كلاً من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.

وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.