«التربية» تبدأ تقييم مشروع التعلّم القائم على المشاريع

دينا جوني (دبي)

أطلقت وزارة التربية والتعليم استبياناً يهدف إلى جمع آراء وملاحظات أولياء أمور وطلبة الحلقة الثانية، من الصفوف الخامس إلى الثامن، حول تجربة التعلّم والتقييم القائم على المشاريع التي تم تطبيقها خلال الفصل الدراسي الثاني. ويأتي هذا الاستبيان في إطار جهود الوزارة لتقييم مختلف جوانب هذا النهج التعليمي واستكشاف فرص التطوير والتحسين المستقبلية.

وكانت الوزارة قد طبّقت مشروع التعلّم والتقييم القائم على المشاريع حرصاً منها على دعم المسيرة التعليمية وإعداد الطلبة للمستقبل، حيث يُعدّ هذا النهج من أساليب التعليم التطبيقي التي تعتمد على تنفيذ المشاريع العملية بهدف تحفيز الطلبة على تطوير مهاراتهم الإبداعية والتفكير النقدي. ويعتمد إطار التعلّم والتقييم القائم على المشاريع على منهجية تشجع الطلاب على العمل في مجموعات صغيرة لإكمال مشاريع حقيقية تتطلب منهم البحث والتخطيط والتنفيذ والتقييم. وترافق هذه العملية مجموعة من الأنشطة التقييمية المصممة لقياس تقدم الطلاب، علاوة على تقديم تغذية راجعة مستمرة تساعدهم على تحسين أدائهم. ويساهم المشروع في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية.

ويشمل الاستبيان استطلاع آراء أولياء الأمور حول مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها المهارات التي اكتسبها الطلبة من خلال هذا النموذج التعليمي، مثل البحث والاستقصاء، والتعاون، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والاعتماد الذاتي، والعرض التقديمي، وإدارة الوقت. كما يتناول مدى مشاركة أولياء الأمور في متابعة إنجاز أبنائهم للمشاريع في المنزل.

الدليل الإرشادي في التحضير للمشاريع

يتطرق الاستبيان أيضاً إلى تقييم المشروع من حيث كونه مبادرة إيجابية، ومدى استفادة الطلبة من الدليل الإرشادي في التحضير للمشاريع، وتأثير هذه الطريقة التعليمية على تحصيلهم مقارنة بالاختبارات التقليدية.

إضافة إلى ذلك، يستقصي الاستبيان الوقت الذي أمضاه الطلبة أسبوعياً في تنفيذ المشاريع سواء في المنزل أو المدرسة، ومدى كفاية المدة الزمنية المخصصة، إلى جانب مستوى الدعم الذي قدّمه أولياء الأمور لأبنائهم أثناء تنفيذ المشروع. كما يشمل آراءهم حول وضوح أهداف المشروع وتعليماته، وقدرة الطلبة على جمع المواد اللازمة لإتمامه بنجاح، ومدى وضوح دور كل طالب في العمل ضمن مجموعته.

ويستكشف الاستبيان أيضاً مدى استمتاع الطلبة بهذه التجربة، وما إذا كانت المشاريع قد عززت حماسهم للتعلّم، وفهمهم لكيفية تقييم مشاريعهم، والفرص التي أتاحها هذا النهج لتنمية إبداعهم.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة إلى استكمال الاستبيان في موعد أقصاه يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك لضمان جمع النتائج وتحليلها بهدف تحسين تجربة التعلّم القائم على المشاريع مستقبلاً.