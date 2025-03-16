بلدية دبي توفر خدمة الكشف عن مسببات الحساسية في المنتجات الغذائية

آمنة الكتبي (دبي)

أطلقت بلدية دبي خدمة جديدة للكشف عن مسببات الحساسية في المنتجات الغذائية، وذلك باستخدام أجهزة وتقنيات متطورة، وتأتي هذه الخطوة لتعكس ريادة بلدية دبي وجهودها المستمرة، لضمان استدامة المنظومة الغذائية في الإمارة، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات متميزة تواكب التطورات العلمية الحديثة، حيث يساهم نظام سلامة الغذاء في تمكين إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي من الالتزام بهذه المعايير وتعزيز الاتفاق في تفسير الأنظمة وإنفاذها.

وتعمل بلدية دبي على توفير منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، باعتبارها الجهة التنظيمية الرقابية الوحيدة على مستوى الإمارة المعنية بتنظيم وتسجيل المنتجات المستوردة عبر منافذ دبي، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم الاستيراد الإجمالي للدولة، بالإضافة إلى الإفراج عن الشحنات بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وفرض الرقابة المستمرة على السوق المحلية

وتوظف البلدية أحدث تقنيات لإجراء الفحوصات المخبرية على المنتجات والمواد، وتعمل على تطويرها وترقيتها بصورة دورية، باستخدام تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك بمختلف المراحل الرئيسية والأساسية للفحص، بدايةً من عملية التجهيز الأولي للعينات، مروراً بعمليات الفحص المخبري، ووصولاً إلى مرحلة اعتماد وإصدار التقارير المخبرية، وذلك بما يضمن الدقة المتناهية، والسرعة الفائقة، ويعزز آلية اتخاذ القرار.

كما أطلقت بلدية دبي خدمة «الفحص من المركبة» في إدارة مختبر دبي المركزي، الأولى من نوعها في المنطقة ضمن قطاع خدمات المختبرات وفحص المواد والمنتجات، ومعايرة الأجهزة والمعدات، وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات تسليم العينات والمعدات والأجهزة الكهروميكانيكية للفحص والمعايرة دون الحاجة إلى مغادرة المركبة، وتقليل زمن الانتظار بنسبة 90% من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، مما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المخبرية، ويُسرّع تنفيذ عمليات الفحص والمعايرة.

وتتيح «الخدمة» تقديم تجربة سلسة ومريحة لشريحة متعددة من المتعاملين من القطاعات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة، وأصحاب الأعمال من مختلف القطاعات التجارية، الاقتصادية، السياحية، الصناعية، إضافةً إلى العاملين بالقطاعات البيئية، والصحة والسلامة، والقطاعات الأمنية، والطيران، والقطاع الفضائي وغيرها، وكافة فئات المتعاملين من أفراد المجتمع، بمن فيهم كبار السن وأصحاب الهمم.

وتم توظيف وحدة الفحص من المركبة بأنظمة متطورة تحافظ على خصوصية المتعاملين عن طريق تزويدها بكاميرات ذات خصائص مراقبة أداء عالية، وزمن تقديم خدمة سريع لا يزيد على دقيقة واحدة، يسهم في الحفاظ على استدامة عمليات التطوير والتحسين، إضافةً إلى تزويدها بنافذة إضافية لتسهيل عملية استلام العينات، والحفاظ على انسيابية حركة المركبات في أوقات الذروة.

وتتيح بلدية دبي الخدمة في أوقات دوام مرنة لتسليم العينات، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، يومياً من الاثنين إلى الجمعة، ما عدا أيام العطل الرسمية، مما سيمنح المتعاملين مرونة أكثر في الاستفادة من الخدمة، وستتم دراسة تمديد وقت العمل بصورة تدريجية وفق تطلعات المتعاملين وحجم الطلبات، كما يشرف على تقديم الخدمة نجوم خدمة مؤهلون من أصحاب الكفاءات والمهارات السلوكية العالية، يتقنون التحدث بعدد 5 لغات مختلفة تمكنهم من سهولة التواصل مع المتعاملين.