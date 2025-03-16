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علوم الدار

«الداخلية» تحتفل بيوم الطفل الإماراتي بالقرية العالمية

«الداخلية» تحتفل بيوم الطفل الإماراتي بالقرية العالمية
17 مارس 2025 03:35

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حفلاً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وذلك بالقرية التراثية في القرية العالمية بدبي.
وقال العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية في كلمة له بالحفل، إننا نجتمع اليوم في هذه الأمسية الرمضانية لنحتفي بمناسبة عزيزة علينا، وهي يوم الطفل الإماراتي، الذي تؤكد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، برؤية قيادتها الرشيدة، إعطاء الطفل أولوية قصوى لينعم وينمو في بيئة آمنة، وتحمي مستقبلهم وترسم ملامح غدهم المشرق.
 

وزارة الداخلية
القرية العالمية
دبي
يوم الطفل الإماراتي
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