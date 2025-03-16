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ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة سحور

محمد بن سعود لدى حضوره المأدبة وفي الصورة محمد بن سلطان بن خليفة وأحمد بن سعود والشيوخ (وام)
17 مارس 2025 03:35

رأس الخيمة (وام)

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لبى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس الأول، دعوة الشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، لسموه على مأدبة السحور، وذلك في مجلس الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي في منطقة الخران برأس الخيمة.
وحضر المأدبة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل.
وتبادل سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ والحضور التهاني بمناسبة هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.
كما تبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التي تربط القيادة الحكيمة والمواطنين.

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