جبل مبرح يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 13.4 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.4 درجة مئوية على جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning was 13.4°C in Mebreh Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:30 UAE Local time. pic.twitter.com/NhiGJYx8Sq— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 17, 2025