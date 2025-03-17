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15حضانة خاصة جديدة في أبوظبي

15حضانة خاصة جديدة في أبوظبي
17 مارس 2025 12:09

منحت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تراخيص لـ15 حضانة خاصة جديدة، ما يوفِّر 1,250 مقعداً إضافياً للأطفال في أبوظبي والعين والظفرة.

والحضانات الخاصة الجديدة، هي حضانة أوركارد البريطانية في آل نهيان، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 17,750 درهماً، وحضانة آبل فيلد في المنهل، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 24,000 درهم، وحضانة بريتش هوم في الباهية، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 24,000 درهم، وحضانة ليتل هاند في العامرة، العين، بمتوسط رسوم يبلغ 24,000 درهم، وحضانة ليرنينج تري في مدينة الرياض، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 25,000 درهم، وحضانة ليتل جينيس في مدينة زايد، منطقة الظفرة، بمتوسط رسوم يبلغ 25,900 درهم، وحضانة ليتل سمارتيز في مدينة خليفة، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 26,000 درهم، وحضانة ميبل تري إنترناشونال في جزيرة الريم، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 26,550 درهماً، وحضانة كيدز فانتسي في مدينة محمد بن زايد، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 27,000 درهم، وحضانة النجوم الصغيرة في مدينة الرياض، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 30,000 درهم، وحضانة ثنكرز بلانيت في بني ياس، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 32,000 درهم، وحضانة تيني دريمز في آل نهيان، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 36,000 درهم، وحضانة جاك آند جيل في الراحة، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 45,000 درهم، وحضانة رد وود في الكاسر، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 51,375 درهماً، وحضانة رد وود في آل نهيان، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 51,375 درهماً.

وتعتمد دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي آلية دقيقة لتقييم عدد من العوامل قبل إقرار الرسوم لضمان نتائج منطقية وشفّافة. ويشمل ذلك التكاليف التشغيلية مثل الإيجار، ونفقات التوظيف للحفاظ على نسبة الأطفال مقارنة بالمعلمين ضمن الحد المطلوب، إضافةً إلى الاستثمار في المواد التعليمية وإجراءات السلامة. وتُقيِّم الدائرة الرسوم أيضاً بناءً على توجُّهات السوق واستدامة الخدمات. وتضمن هذه المعايير لأولياء الأمور أنَّ رسوم الحضانات مصمَّمة لدعم أطفالهم في خوض تجربة نمو آمنة وغنية.

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ويبلغ إجمالي عدد الحضانات الخاصة في أبوظبي حالياً 225 حضانة، تضمُّ 27,791 مقعداً وتوفِّر بيئات تعليمية محفّزة تدعم التطوُّر المعرفي والاجتماعي والعاطفي للأطفال خلال سنواتهم التأسيسية، ما يدعم نجاحهم الأكاديمي ونموّهم الشخصي.

لمزيدٍ من المعلومات، زوروا: https://adek.gov.ae/ar-AE/Education-System/Nurseries
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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