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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
17 مارس 2025 18:16

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها ( 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س)، فيما يكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:36، والمد الثاني عند الساعة 03:28، والجزر الأول عند الساعة  09:22، والجزر الثاني عند الساعة 21:03؛ أما بحرعمان فيكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:34، والجزر الثاني عند الساعة 06:17.
وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة-الحرارة العظمى-الحرارة الصغرى-الرطوبة العظمى-الرطوبة الصغرى
أبوظبي 29 19 80 25
دبي 27 20 90 25
الشارقة 28 19 80 25
عجمان 28 20 80 25
أم القيوين 28 18 75 35
رأس الخيمة 28 18 70 25
الفجيرة 30 20 55 25
العـين 29 20 70 25
ليوا 33 19 80 25
الرويس 28 18 85 35
السلع 29 18 85 35
دلـمـا 27 19 80 30
طنب الكبرى 28 22 80 30
طنب الصغرى 28 22 80 30
أبو موسى 28 22 75 25

 

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