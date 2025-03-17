الثلاثاء 18 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة علي رضا الهاشمي

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة علي رضا الهاشمي
17 مارس 2025 19:38

قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، خديجة محمد حسن زوجة الدكتور علي رضا الهاشمي ووالدة كل من محمد وهيثم ووائل وأحمد علي الهاشمي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

أخبار ذات صلة
«درر العقارية» تسهم في حملة «وقف الأب» بـ10 ملايين درهم
حمدان بن محمد يشارك مجندي الخدمة الوطنية طعام الإفطار ويشيد بدورهم في حماية الوطن

وقدم سموهم صادق العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
مكتوم بن محمد بن راشد
أحمد بن محمد بن راشد
دبي
واجب العزاء
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: لن نسمح للحوثي بعرقلة حركة الملاحة بعد اليوم
اليوم 02:47
ترامب وبوتين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يبحثان ملف حرب أوكرانيا اليوم
اليوم 02:47
آثار الدمار في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
اليوم 02:47
معبر حدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين على الحدود مع لبنان
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©