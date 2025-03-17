قائد شرطة أبوظبي يطلع على استراتيجيات «نظم المعلومات والاتصالات»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، على أفضل الممارسات التطويرية في مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، وأهم الإنجازات وخطط تطبيق استراتيجيات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والأمني، وذلك في إطار حرص معاليه على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات والمراكز، والوقوف على أداء العاملين، ومناقشة المقترحات الهادفة التي تعزز مبادرات وخطط التحسين والتطوير المستقبلي.

رافق معاليه، خلال الزيارة، اللواء المهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد الدكتور سلطان عبيد بن حضيبة النعيمي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد الدكتور المهندس محمد عبدالله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات.