الثلاثاء 18 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يشارك في مؤتمر «الوقف وتنمية المجتمع»

محمد العلي وجانب من الحضور خلال إحدى الجلسات (من المصدر)
18 مارس 2025 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحيي «يوم زايد للعمل الإنساني» غداً
«زايد».. مواقف تاريخية للإنسانية والتسامح والعطاء حول العالم

تحت شعار «يداً بيدٍ، نحو تنمية وقفية مستدامة»، شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال مؤتمر «الوقف وتنمية المجتمع: ريادة وطنية ورؤية استشرافية»، الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في فندق إرث بأبوظبي على مدى يومين.
وقدم الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، مداخلة أمام المؤتمر بعنوان «دور المؤسسات البحثية في إثراء ثقافة الوقف في المجتمع»، أكد فيها أن «نظام الوقف» يُعد أحد النظم الاجتماعية الأصيلة في المجتمعات العربية والإسلامية، حيث كان ولا يزال ركيزة أساسية في دعم المشاريع الخيرية وتعزيز التكافل الاجتماعي. وأوضح أن مفهوم الوقف الحديث يتداخل مع مصطلحات أخرى مثل «الهبة»، و«المؤسسة الخيرية»، و«المؤسسة غير الهادفة للربح»، مما يعكس التطور الذي شهده هذا القطاع على المستويات القانونية والاقتصادية والإدارية.
وأشار إلى أن الوقف يلعب دوراً مهماً في تمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار أصوله بشكل مبتكر يعود بالنفع على المجتمع.
وسلط الدكتور محمد العلي في مداخلته الضوء على تجربة دولة الإمارات، وقال إنها تجلت في العديد من المبادرات والمنصات والصناديق وهي تشكّل نموذجاً يحتذى.
وأكد الدكتور العلي أن مراكز البحوث تلعب دوراً محورياً في إثراء ثقافة الوقف من خلال عدة محاور رئيسية من أبرزها إعداد دراسات متخصصة حول الأحكام الفقهية، والتشريعات، والتحديات التي تواجه الأوقاف، وتحليل السياسات الوقفية واقتراح تعديلات تشريعية لتعزيز دور الوقف في التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجيات استثمار الأوقاف وفق أحدث المعايير العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقف بين الأفراد والمؤسسات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية في إدارة الأوقاف.
وناقش الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في مداخلته أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات البحثية في دعم قطاع الوقف، واقترح إنشاء قواعد بيانات موحدة للأوقاف لضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الشراكات بين مراكز البحوث والجهات الوقفية لتطبيق التوصيات البحثية على أرض الواقع، وتطوير آليات جديدة للتمويل الوقفي، مثل الصكوك الوقفية والصناديق الاستثمارية الوقفية، واعتماد حلول رقمية في إدارة الأوقاف، بما يعزز كفاءتها واستدامتها.

تريندز
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
محمد العلي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: لن نسمح للحوثي بعرقلة حركة الملاحة بعد اليوم
اليوم 02:47
ترامب وبوتين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يبحثان ملف حرب أوكرانيا اليوم
اليوم 02:47
آثار الدمار في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
اليوم 02:47
معبر حدودي بين لبنان وسوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين على الحدود مع لبنان
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©