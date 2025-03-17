«تريندز» يشارك في مؤتمر «الوقف وتنمية المجتمع»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «يداً بيدٍ، نحو تنمية وقفية مستدامة»، شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال مؤتمر «الوقف وتنمية المجتمع: ريادة وطنية ورؤية استشرافية»، الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في فندق إرث بأبوظبي على مدى يومين.

وقدم الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، مداخلة أمام المؤتمر بعنوان «دور المؤسسات البحثية في إثراء ثقافة الوقف في المجتمع»، أكد فيها أن «نظام الوقف» يُعد أحد النظم الاجتماعية الأصيلة في المجتمعات العربية والإسلامية، حيث كان ولا يزال ركيزة أساسية في دعم المشاريع الخيرية وتعزيز التكافل الاجتماعي. وأوضح أن مفهوم الوقف الحديث يتداخل مع مصطلحات أخرى مثل «الهبة»، و«المؤسسة الخيرية»، و«المؤسسة غير الهادفة للربح»، مما يعكس التطور الذي شهده هذا القطاع على المستويات القانونية والاقتصادية والإدارية.

وأشار إلى أن الوقف يلعب دوراً مهماً في تمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار أصوله بشكل مبتكر يعود بالنفع على المجتمع.

وسلط الدكتور محمد العلي في مداخلته الضوء على تجربة دولة الإمارات، وقال إنها تجلت في العديد من المبادرات والمنصات والصناديق وهي تشكّل نموذجاً يحتذى.

وأكد الدكتور العلي أن مراكز البحوث تلعب دوراً محورياً في إثراء ثقافة الوقف من خلال عدة محاور رئيسية من أبرزها إعداد دراسات متخصصة حول الأحكام الفقهية، والتشريعات، والتحديات التي تواجه الأوقاف، وتحليل السياسات الوقفية واقتراح تعديلات تشريعية لتعزيز دور الوقف في التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجيات استثمار الأوقاف وفق أحدث المعايير العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقف بين الأفراد والمؤسسات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية في إدارة الأوقاف.

وناقش الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في مداخلته أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات البحثية في دعم قطاع الوقف، واقترح إنشاء قواعد بيانات موحدة للأوقاف لضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الشراكات بين مراكز البحوث والجهات الوقفية لتطبيق التوصيات البحثية على أرض الواقع، وتطوير آليات جديدة للتمويل الوقفي، مثل الصكوك الوقفية والصناديق الاستثمارية الوقفية، واعتماد حلول رقمية في إدارة الأوقاف، بما يعزز كفاءتها واستدامتها.